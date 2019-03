VIDÉO - Minute de silence, flocons et émotion : regardez la dernière collection de Karl Lagerfeld dévoilée par Chanel

C'était le défilé le plus attendu de la Fashion week parisienne. Et pour cause : la collection automne/hiver 2019/2020 présentée ce mardi matin par Chanel, comme à l'accoutumée sous la verrière du Grand palais à Paris, est la dernière dessinée par Karl Lagerfeld, décédé il y a deux semaines.





Un défilé hommage à celui qui a tenu les rênes de la maison durant 36 ans et qui était, sans nul doute, l'un des derniers géants de la haute couture. Une minute de silence a d'ailleurs été observée avant le début de la présentation de cette collection intitulée : "Chanel in the snow", une station de ski ayant été reconstituée pour l'occasion. C'est Cara Delevingne qui a ouvert le bal de ce défilé. Pénélope Cruz était habillée de blanc, affichant un large sourire. Il s'est achevé au son de "We could be heroes", de David Bowie.