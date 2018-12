"J'ai été diagnostiquée surdouée créative" : l'interview décalée de Wynona Gueraïni, Miss Provence

Mon film culte





"Intouchables". Ce film m’a touchée par sa simplicité et sa sincérité. C’est un mélange d’humour et d’émotion qui arrive à me faire oublier les soucis du quotidien.





Mon livre de chevet





L’Alchimiste de Paulo Coelho. On dit de cet ouvrage qu’il est "un conte pour grands enfants un peu rêveurs". J’aime cette innocence.





Ma chanson inavouable





"Confessions Nocturnes" de Diam's et Vitaa.