"Je ne suis pas du matin" : l'interview décalée d'Alice Querette, Miss Île-de-France

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Je souhaitais participer à Miss France depuis plusieurs années, mais j’ai toujours repoussé mon inscription à cause de mes études. Cette année, j’ai eu 24 ans (deadline pour s’inscrire au concours) et je ne voulais pas avoir de regrets. Être Miss ïle-de-France est déjà une super expérience. Et je suis sûre que l’aventure Miss France est extrêmement enrichissante, en termes de rencontres et d’opportunités.





Ma cause de cœur





Pendant mes études, j’ai eu l’opportunité de travailler dans le secteur de la mode et notamment pour une start-up de mode éthique et responsable. Si je suis élue Miss France, je souhaiterais utiliser ma notoriété pour mettre en avant le slowfashion. L’industrie de la mode est la seconde industrie la plus polluante au monde (après l’industrie du pétrole). Il y a énormément de challenges à relever dans cette industrie, d’un point de vue économique, social et environnemental.





Ma Miss France favorite





Marine Lorphelin, Miss France 2013, pour avoir eu le courage de poursuivre ses études de médecine à la suite de son année Miss France.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Être beaucoup trop stressée et perdre mes moyens sur scène.