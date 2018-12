"Je suis militaire" : l'interview décalée d'Emma Virtz, Miss Lorraine

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Après avoir été élue Miss Meurthe-et-Moselle, j’ai souhaité tenter ma chance au concours régional en 2017. J'ai fini deuxième dauphine de Cloé Cirelli, Miss Lorraine 2017. Grâce au soutien de mes amis, ma famille et à ma détermination, j’ai concouru à nouveau cette année… Et là j’ai remporté la couronne. C’est un véritable honneur de représenter ma belle région et un vrai challenge aussi de l’amener le plus loin possible. Devenir Miss France me permettrait d’aller à la rencontre de toutes ces belles régions que constitue la France, découvrir différentes cultures, aller au contact de la population tout en partageant ma joie, ma bonne humeur et mes valeurs que sont la générosité, le respect d’autrui et la tolérance. Devenir Miss France serait pour moi la plus belle façon de remercier tous ceux qui m’ont soutenu jusqu’à présent.





Ma cause de cœur





Peut-être pouvoir apporter mon soutien dans la place qu’occupent les femmes dans des milieux/métiers où les hommes sont majoritaires. C’est peut-être aussi pour ça que je suis militaire… Je veux montrer que même en étant Miss Lorraine, j’ai tout à fait ma place dans ce milieu constitué principalement d’hommes.





Ma Miss France favorite





Je dirais Flora Coquerel. C’est une femme engagée avec son association KELINA, qui mène des actions visant à améliorer le quotidien des femmes et enfants au Bénin. Elle est brillante, douce et dotée d’une simplicité naturelle !





Ma pire crainte le soir de l’élection





La chute...