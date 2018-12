"Je suis toujours la première à danser la Macarena" : l'interview décalée d'Anaëlle Chrétien, Miss Normandie

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





J’avais très envie de découvrir l’envers du décor et c’est pour cette raison que je me suis lancée dans l’aventure. Je suis une femme de défis et Miss France représente une belle occasion de me dépasser et d’aller au bout de moi-même. Cette parenthèse dans ma vie d’étudiante est un vrai challenge que je suis prête à relever. Je sortirai grandie et épanouie de cette expérience unique.





Ma cause de cœur





Nul ne peut contester le dérèglement climatique. Les nombreuses catastrophes naturelles en sont le témoignage. Si je suis élue, j’aurai à cœur d’encourager ces petits gestes du quotidien qui peuvent faire beaucoup pour demain.





Ma Miss France favorite

J’admire particulièrement Laury Thilleman, Miss France 2011. C’est une femme moderne et engagée. J’aime son dynamisme, sa sympathie naturelle et partage son combat en faveur de l’écologie.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Un talon qui se casse en plein défilé ! Est-ce la chute assurée ? C’est à nous d’anticiper et de s’adapter à toutes situations. Rendez-vous le 15 décembre.