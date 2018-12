"Je suis un peu fleur bleue !" : l'interview décalée de Laureline Decocq, Miss Guyane

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Participer à l’élection de Miss France est pour moi un défi car je vais devoir repousser mes limites, étant une personne plutôt de nature réservée. De cette aventure, je pense ressortir avec des souvenirs plein la tête, faire de nouvelles rencontres et avoir de nouvelles amies.





Ma cause de cœur





Bien sûr, si j’ai cette chance de devenir Miss France 2019, j’aimerais apporter ma pierre à l’édifice concernant l’éducation des enfants dans le monde, car selon moi, une population encore plus instruite serait une solution à beaucoup de maux dans notre société. Aussi, à échelle régionale, j’aimerais apporter plus de visibilité en vue du développement touristique de ma région qui a un potentiel naturel et culturel qui n’est pas assez exploité et ainsi annihiler les clichés négatifs sur celle-ci.





Ma Miss France favorite





Je n’ai pas de Miss France favorite car selon moi elles ont toutes quelque chose qui leur est propre et qui a parlé au public ainsi qu’au jury. Par exemple, je pense à l’élégance de Flora Coquerel (2014), le naturel d’Alicia Aylies (2017), la personnalité d’Iris Mittenaere (2016) et l’originalité de Maëva Coucke (2018).





Ma pire crainte le soir de l’élection





Ma pire crainte serait, bien sûr, de faire une chute ou encore d’être trop stressée et de ne pas profiter à fond du moment présent.