"Je suis une passionnée d’économie" : l'interview décalée de Lauralyne Demesmay, Miss Franche-Comté

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Je souhaite devenir Miss France parce que j’aime autant la scène et les strass que les rencontres avec le public, je suis curieuse de découvrir chaque région. J’attends de vivre cette magnifique expérience qui, j’en suis sûre, marquera un très beau passage de ma vie et me donnera le pouvoir pour défendre des causes.





Ma cause de coeur





Rendre l’éducation accessible à tous et plus particulièrement aux autistes.





Ma Miss France favorite





Marine Lorphelin, Miss France 2013. Elle a réussi à accéder au titre en venant d’une petite région. De plus, elle fait de grandes études en médecine, qui sont prenantes, tout comme moi, qui suis en prépa HEC.





Ma pire crainte le soir de l'élection





Être malade ou blessée.