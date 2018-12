"La lutte contre le gaspillage alimentaire est chère à mon cœur" : l'interview décalée d'Olivia Luscap, Miss Martinique

Mon film culte





L’adaptation du livre de John Green "Nos étoiles contraires". Émouvant, touchant et sincère, il ne laisse pas de marbre.





Mon livre de chevet





La version originale de Miracle Morning de Hal Elrod. Dans la continuité de mes cours de développement personnel, c’est un must have pour booster sa productivité et son anglais par la même occasion.





Ma chanson inavouable





"Good Morning" de Peter Ram. Ce morceau de Soca, associé à mon superbe voyage officiel à la Barbade, met automatiquement de bonne humeur !