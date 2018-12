VIDÉO - Miss France 2019 : le conseil de Maëva Coucke aux candidates

"J'ai plein de conseils à leur donner !", a-t-elle expliqué à LCI avant son départ pour le concours Miss Monde, dont elle est revenue certes sans la couronne mais avec un très joli top 12 samedi 8 décembre. "Le meilleur que je peux leur donner, c'est de ne rien lâcher", a-t-elle affirmé, comparant le marathon Miss France à "une compet' de sport". Un mois de préparation qui a mené 30 jeunes femmes jusqu'au Zénith de Lille. Alors il faudra rester concentré jusqu'à la dernière minute. "On dit toujours : 'c'est celle qui a le plus envie de gagner qui gagne'", a poursuivi Maëva Coucke qui invite les concurrentes de cette année à "être motivée et à le montrer". Le message est passé.