"Ma chanson inavouable ? 'L'air du vent' de Pocahontas" : l'interview décalée de Lola Brengues, Miss Languedoc-Roussillon

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Je me suis présentée à la première élection locale sous les encouragements de ma famille. Je souhaite devenir Miss France pour que continue l'aventure qui est intervenue dans ma vie au mois de juillet 2018. C'est un rêve de petite fille. Je profite de chaque instant et de chaque moment tous si différents et enrichissants. Miss France nous offre la chance de pouvoir vivre de belles choses, pleines de belles découvertes, c’est une magnifique parenthèse dans une vie. Grâce à notre écharpe et notre couronne nous pouvons voyager, faire de magnifiques rencontres et défendre de belles causes.









Ma cause de cœur





Défendre l’environnement est une cause qui me tient beaucoup à cœur, et ce depuis toute petite. Mais également pouvoir aider des associations pour la lutte contre le cancer et contre les maladies cardiovasculaires. J'ai déjà pu participer à des événements caritatifs comme une vente aux enchères pour l'Institut de recherche en cancérologie de Montpellier. J'ai également défilé pour deux magasins et les fonds ont été reversés à la Ligue contre le cancer. J'ai posé avec les "Miss et Sportifs du Sud" pour un calendrier qui a été mis en vente le 12 novembre par l'association Les Képis Pescalunes au profit de la recherche sur le diabète de l'enfant. L’événement qui m'a le plus touchée est celui lors de ma rencontre avec près de 60 résidents de la maison d’accueil à Saint-Chély-d'Apcher. Ce sont des personnes très touchantes, au grand cœur,qui étaient émues par ma venue. Un moment riche en émotions.





Ma Miss France favorite





Iris Mittenaere pour son parcours exemplaire et pour sa personnalité.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Tomber en talons !