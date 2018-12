"Mon crush célèbre ? Olivier Giroud !" : l'interview décalée de Caroline Perengo, Miss Côte d'Azur

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Chaque année, regarder l’élection de Miss France à la télévision est une tradition familiale. En grandissant, j’ai réalisé tout d’abord à quel point ces jeunes femmes avaient de la chance de participer à cette aventure, mais j’ai surtout compris à quel point cela pourrait rendre fière ma grand-mère si, à mon tour, je pouvais porter les couleurs de ma région. Et puis, j’ai eu l’âge et la taille pour concourir et me dire : la vie est un défi à relever !





Ma cause de coeur





Soutenir la recherche contre la maladie d’Alzheimer qui est devenue un véritable enjeu de santé publique. Cette pathologie neurodégénérative touche environ 3 millions de Français.





Ma Miss France favorite





Flora Coquerel car malgré sa beauté elle ne faisait pas pour autant partie des grandes favorites lors de l’élection de Miss France 2014. Son naturel et sa simplicité ont eu gain de cause ! Par la suite, elle a su utiliser sa notoriété pour créer l’association Kelina afin d’aider les populations du Bénin.





Ma pire crainte le soir de l'élection





Ce n’est pas la chute ! Mais d’être émue si je viens à croiser le regard d’un membre de ma famille venu me supporter au milieu des 7000 personnes présentes.