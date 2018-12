"Mon icône ? La chanteuse Rihanna" : l'interview décalée d'Assia Kerim, Miss Picardie

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Mon grand-père suit les élections depuis très longtemps. J’ai longuement hésité avant de me présenter, j’ai voulu me surpasser et croire en mon destin. J’ai envie de profiter à 100% de cette aventure exceptionnelle, de rencontrer de nouvelles personnes, d'une nouvelle culture à l’Ile Maurice et de garder ces moments à jamais dans ma tête.





Ma cause de cœur





La cause environnementale. J’ai envie de faire bouger les choses, de préserver notre richesse, notre écosystème, sur le territoire français et au-delà. Il faut réagir, agir tous ensemble, au quotidien pour limiter les dégâts causés sur notre planète.

Ma Miss France favorite





Flora Coquerel, Miss France 2014, m’inspire énormément, un parcours exemplaire en tant que Miss, une carrière dans le mannequinat qui ne cesse d’évoluer, une femme engagée et dévouée pour son association KELINA, un réel exemple.

Ma pire crainte le soir de l’élection





Être submergée par le stress !