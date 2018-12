"Mon modèle est Nelson Mandela" : l'interview décalée d'Axelle Breil, Miss Midi-Pyrénées

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Je me suis un peu présentée par hasard. C’était pour moi une aventure qui ne pouvait m’apporter que du positif et je me suis donc lancée. Cette aventure va me permettre d’évoluer et d’en apprendre sur moi. C’est une expérience hors norme.





Ma cause de cœur





Si jamais j’ai la chance d’être élue, j’aimerais m’engager auprès des enfants hospitalisés. C’est une cause qui me touche particulièrement.





Ma Miss France favorite





Si je ne devais en citer qu’une, ce serait Camille Cerf, Miss France 2015. Je trouve que c’est une jeune femme très naturelle, qui a l’air simple et proche des gens qui la suivent et la soutiennent.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Ma pire crainte serait de trébucher, voire de tomber sur scène.