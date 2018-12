"Oprah Winfrey m'inspire" : l'interview décalée d'Ophély Mézino, Miss Guadeloupe

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Je me suis lancée afin de vivre une aventure humaine, faire de nouvelles rencontres et rapporter une troisième couronne de Miss France à ma région. Participer à cette élection a toujours été un rêve. J’ai toujours affectionné le monde de la beauté et de la mode, mais j’ai su très vite qu’être Miss, c’est aussi la possibilité de défendre des causes.





Ma cause de cœur





Je souhaiterais défendre la cause des sourds et malentendants. En effet, je suis une enfant entendante de parents sourds (CODA, Child Of Deaf Adult) et marraine de l’association "Bébian un autre monde" en Guadeloupe. Aujourd’hui cette communauté souffre d’un manque d’accessibilité aux médias ainsi qu’aux services du quotidien. Grâce à ce titre, j’aimerais sensibiliser les Français à la culture sourde et mettre en lumière les difficultés de leur quotidien. Nous relevons un nombre insuffisant d’interprètes professionnels dans les Outre-mers ou encore un manque de structures.





Ma Miss France favorite





Flora Coquerel, Miss france 2014. Très belle jeune femme, j’admire son humilité et son parcours associatif. Lors d’une rencontre, elle m’a incitée à me présenter à l’élection de Miss Guadeloupe et aujourd’hui je porte avec fierté les couleurs guadeloupéennes.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Glisser sur la scène.