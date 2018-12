"Sans ma mère, je ne serais pas candidate" : l'interview décalée d'Ousna Attoumani, Miss Mayotte

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Aussi loin que je me souvienne, l’élection Miss France éveille en moi des souvenirs de partage avec ma famille devant la télé. L’élection nous fait rêver et nous transporte à travers plusieurs thématiques et régions différentes (passage en tenue régionale). Je souhaite représenter cette diversité, et pouvoir réunir les personnes autour de moi et également ceux d’autres régions de France autrement que devant la télé, mais en étant une ambassadrice accessible, reconnaissante et active.





Ma cause de cœur





La protection de la faune marine.





Ma Miss France favorite





Flora Coquerel, Miss France 2014.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Tomber malade la veille de l’élection car je souhaite pouvoir m’amuser et donner le meilleur de moi-même ce soir-là.