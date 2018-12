Son crush célèbre ? "Bradley Cooper" : l'interview décalée de Diane Le Roux, Miss Pays de la Loire

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Je me suis présentée à Miss France pour l’expérience humaine. J’aime me lancer des défis et je donnerai le meilleur de moi-même lors de l’élection le 15 décembre prochain.





Ma cause de cœur





En tant que basketteuse, j’aimerais m’impliquer dans le milieu du sport auprès des jeunes. Notamment pouvoir leur faciliter l'accès aux infrastructures sportives et promouvoir les clubs indépendants gérés par des bénévoles. J’ai moi-même été licenciée d’un club de basket-ball. Cela m’a permis de m’épanouir et d’acquérir de vraies valeurs. Donner envie aux jeunes de s’impliquer dans un milieu sportif serait pour moi un beau combat.





Ma Miss France favorite





J’ai particulièrement suivi et apprécié le parcours de Flora Coquerel, Miss France 2014, qui porte comme moi un intérêt pour les cosmétiques et le monde de la mode.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Être submergée par le stress… Mais je ferai de mon mieux pour gérer la pression, pour pouvoir profiter de cette magnifique soirée.