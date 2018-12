Son icône ? "Michelle Obama" : l'interview décalée de Vaimalama Chaves, Miss Tahiti

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Il y a un réel engouement autour des élections de Miss dans ma région et cela fait déjà plusieurs années que la couronne de Miss France échappe à Tahiti. J’aimerais avoir le privilège de partager ce titre avec toute la Polynésie. C’est aussi une expérience humaine riche et c’est ce qui m’attire : rencontrer, échanger et converser avec des personnes d’horizons complètement différents est grisant. Enfin, être la représentante de la France, qui prône la liberté, l’égalité et la fraternité serait pour moi, la Française du bout du monde, un réel honneur.





Ma cause de cœur





Ce qu’il y a de plus important pour moi, c’est l’éducation. Je rejoins Nelson Mandela lorsqu’il dit que "c’est l’arme la plus puissante que l’on puisse utiliser pour changer le monde". La cause que je porte est celle du bien-être des enfants. Aujourd’hui, les enfants suivent un chemin qui a été tracé pour eux, sans qu’ils puissent décider ou s’affirmer. Je souhaite que l’école soit pour eux un lieu d’épanouissement, de construction et d’acceptation de l’autre dans son originalité, dans sa spécificité, dans sa particularité et sa sensibilité.





Ma Miss France favorite





Mareva Georges, Miss Tahiti 1990 et Miss France 1991. Parce que c’est une Polynésienne mais aussi et surtout pour ce qu’elle a su faire de son titre et la manière dont elle a œuvré pour les femmes en Polynésie.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Que les perles de mon costume régional se détachent et fassent tomber les autres candidates (et moi aussi en option).