Son livre de chevet ? "La Bible" : l'interview décalée d'Allison Georges, Miss Saint-Martin et Saint-Barthélémy

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Je me suis lancée dans cette aventure car c’est une opportunité qui s’est offerte à moi de vivre une expérience unique en son genre dans une vie, autant sur le plan de l’élection que sur le plan humain. Toutes les expériences sont bonnes à prendre et j’attends de ma participation à Miss France qu'elle me permette de gagner en maturité, de m’affirmer et de prendre des risques dans la vie. Quoi qu’il arrive et quel que soit le résultat, je ne peux qu’en sortir gagnante.





Ma cause de cœur





Si je deviens Miss France, il me tiendrait à cœur de lutter contre les violences conjugales. Les victimes de violences conjugales peinent encore trop souvent à faire entendre leur voix et même si les victimes sont le plus souvent des femmes, nous ne devons pas ignorer qu’il existe aussi des hommes dans ce cas.





Ma Miss France favorite





Ma Miss favorite est Flora Coquerel, Miss France 2014. Elle est une femme naturelle et déterminée, deux qualités que j’admire. Elle est aussi ouverte aux autres et d’une grande humilité malgré son succès. Née en Avril comme moi, nous sommes donc du même signe astrologique et disons que je vois cela comme une sorte de porte bonheur.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Faire une chute !