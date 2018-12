"Sophie Marceau est mon icône" : l'interview décalée de Marion Sokolik, Miss Poitou-Charentes

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Je me suis lancée pour aller le plus loin possible, faire de belles rencontres et surtout faire de grandes choses.





Ma cause de cœur





La protection des animaux.





Ma Miss France favorite





Camille Cerf, pour tout son parcours même après Miss France.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Être submergée par l’émotion.