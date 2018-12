Miss France : Sylvie Tellier s'excuse après la diffusion d’images de deux candidates seins nus

C’est une séquence qui a fait le tour des réseaux sociaux. Samedi soir, vers 21h20, les téléspectateurs de TF1 ont brièvement découvert deux candidates de l’élection de Miss France 2019 seins nus, dans les coulisses du Zénith de Lille où elles se préparaient entre deux chorégraphies. Le seul véritable couac d’une cérémonie réglée jusque dans les moindres détails. Sauf celui-là.





Invitée ce lundi du JT de 13h de TF1 avec la lauréate, Vaimalama Chaves, la directrice générale de la société Miss France Sylvie Tellier est revenue sur ce "petit couac" à la demande de Jean-Pierre Pernaut. "Un gros couac", a aussitôt corrigé celle qui fut élue Miss France en 2002.





"Je voulais m’excuser auprès des candidates dont l’intimité a été dévoilée. Ça n’aurait pas dû se passer. C’est une grosse erreur de notre part. Et ça a un peu gâché ce show qui a été suivi par plus de 8 millions de personnes", a-t-elle conclu, avant de souligner le travail des équipes de production en amont et durant la soirée.