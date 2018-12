"Je suis fan des années 80" : l'interview décalée d'Amandine Chabrier, Miss Nouvelle-Calédonie

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Que du bonheur ! J’ai décidé de me lancer par curiosité, et j’ai finalement gagné en maturité, en confiance et en autonomie. Plutôt enrichissante comme aventure ! Désormais, j’attends de Miss France l’expérience et la découverte. C’est unique comme moment dans une vie et c’est avant tout humain. Donc j’attends un certain apprentissage et surtout de beaux souvenirs.





Ma cause de cœur





Le cancer du sein et plus précisément la mastectomie, autrement dit, l’ablation du/des sein(s). C’est une cause qui me tient à coeur et que je veux absolument défendre car les femmes ayant vécu cette épreuve douloureuse n’ont pas à subir le regard du monde à cause de leur différence. Elles sont une preuve de courage et de volonté et elles peuvent en être fières.





Ma Miss France favorite





Difficile de choisir ! J’en ai trois en réalité : Flora Coquerel (2014), Iris Mitennaere (2016) et Marine Lorphelin (2013). Toutes les trois pour leur simplicité, leur volonté et leur détermination. Puis, Flora Coquerel également pour son investissement au sein de causes lui tenant à cœur, un très bel exemple.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Comme beaucoup, la chute ! Même s’il est possible de se relever, c’est toujours frustrant de tomber devant des millions de téléspectateurs.