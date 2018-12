VIDÉO - "Vous avez vu comment j’ai l’air fraîche ?" : première nuit agitée pour Vaimalama Chaves, Miss France 2019

Pleine de charme et d’humour, Vaimalama Chaves, 24 ans, affiche le même sourire que durant la cérémonie. La même philosophie aussi, elle qui a lutté contre le surpoids pour devenir une reine de beauté. "On a tous des défauts. Il faut s’accepter et être plus doux avec soi. On est très exigeant, j’ai remarqué."





Alors qu’elle donne ses premières interviews, la jolie Tahitienne choisit ses mots avec soin "pour ne pas faire d’erreur de diction". Pas question, en revanche, de gommer son accent délicieux. "Je suis heureuse de faire voyager à travers mon accent", assure-t-elle. "J’espère que ça va motiver les gens à venir découvrir la Polynésie."