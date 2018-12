"Je suis pompier volontaire depuis 1 an": l'interview décalée de Pauline Ianiro, Miss Rhône-Alpes

Pourquoi j'ai décidé de me présenter à l'élection





Il s’agit pour moi d’un défi personnel. Je me suis lancée il y a 2 ans dans cette belle aventure des Miss. Ayant été une fille réservée, je veux prouver aujourd’hui aux jeunes filles qu’il faut croire en ses rêves et avoir confiance en soi.





Ma cause de cœur





Étant Pompier volontaire depuis plus d’un an et étant fille de pompier, la cause qui me tient à coeur est celle de "l’œuvre des Pupilles". Il s’agit d’une association qui vient en aide aux enfants dont le parent est décédé en service commandé.





Ma Miss France favorite





La Miss France qui m’inspire le plus est Flora Coquerel, Miss France 2014. J’ai eu la chance de la rencontrer à plusieurs reprises dans ma région et il s’agit d’une Miss très accessible et au grand cœur.





Ma pire crainte le soir de l’élection





Tomber !