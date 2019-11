Miss France 2020 - "Je bois du thé à n'importe quelle heure" : l'interview décalée de Lou Ruat, Miss Provence

Ma participation à Miss France

Miss France est un accélérateur de vie et d’émotions... Il me serait donné de vivre en une année ce que j’aurais espéré vivre en une vie. La plus belle des réussites est celle qui se partage alors j’aimerais décrocher cette couronne pour ma famille, mes proches, ma région et toutes les personnes qui me suivent et qui croient en moi. Quelle qu’en soit l’issue, je pense que cette aventure va me faire grandir et me permettre de m'épanouir en tant que femme.

Ma cause de cœur

Toutes les causes doivent être défendues à mon sens. Cependant, celle des enfants me tient particulièrement à cœur car ils sont toujours les victimes innocentes des travers de nos sociétés que ce soit par la pollution de la planète, le manque d'éducation ou la violence. Il me paraît indispensable de veiller sur ces citoyens de demain, bâtisseurs des sociétés futures.

Ma Miss France favorite

Marine Lorphelin. Elle a été ambassadrice de l'Unicef et elle se prépare à devenir médecin tout en conjuguant cela avec son activité de mannequin. Elle a même su se servir de son titre de Miss France pour prodiguer des conseils en santé.

Ma pire crainte le soir de l'élection

Être submergée par mes émotions et ne pas réussir à me montrer telle que je suis.