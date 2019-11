Miss France 2020 - "Je mets 3 ou 4 rappels sur mon réveil pour ne pas rater l'heure" : l'interview décalée de Morgane Lebon, Miss Réunion

Ma participation à Miss France

Après l’élection de Miss Réunion, ce serait une suite grandiose de pouvoir représenter la France et ses belles valeurs. Me présenter à cette élection est pour moi une belle aventure humaine avec l'opportunité de faire de nouvelles rencontres, d’en apprendre un peu plus sur moi-même et de gagner en confiance.

Ma cause de coeur

J’aimerais défendre la cause de l’écologie. C'est une cause très importante, il est nécessaire de sensibiliser la population à la préservation de l’environnement et sur le réchauffement climatique car cela nous concerne tous.

Ma Miss France favorite

Chaque Miss France est unique mais j’admire Iris Mittenaere pour son parcours exceptionnel. J’ai d’ailleurs eu la chance de la rencontrer et c’est une jeune femme très gentille et très ouverte.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Trébucher sur scène.