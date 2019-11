Miss France 2020 – "Je peux être rancunière" : l’interview décalée de Solène Bernardin, Miss Franche-Comté

Qui succèdera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses de Solène Bernardin, Miss Franche-Comté.

Mon film culte

"Les bronzés font du ski", pour ses acteurs talentueux et décalés, pour ses scènes et expressions cultes et pour son humour. Ma scène préférée est celle où Jean Claude Dusse se retrouve bloqué sur le télésiège.

Ma série préférée

"Plan cœur", série française drôle et attachante avec des scènes de la vie réelle.

Ma chanson inavouable

"I Love You" de Lorie, chanson de mon enfance que je chantais très souvent... dans ma chambre.