Miss France 2020 - "Je suis très désordonnée" : l'interview décalée de Chloé Prost, Miss Rhône-Alpes

J'ai vu "Titanic" pour la première fois avec ma sœur jumelle et ma mère et nous avons toutes les trois fondu en larmes. J’ai tout aimé : la musique, l’histoire d’amour, les acteurs… je ne me lasserai jamais de le revoir.

Mon naturel et ma simplicité. J’essaie toujours de rester moi-même. J’aime les moments simples de la vie comme les repas entre amis et les moments en famille.

Gabrielle Chanel, dite Coco. Etant moi-même passionnée de mode, j’admire sa créativité et son côté battant et féministe. Je me retrouve vraiment en elle. Elle est à mon sens une icône de mode mais je tiens à préciser que je ne cautionne pas certaines de ses idées.

Je me lance des défis loufoques… Je me dis par exemple : "Si j’arrive au poteau avant que la voiture ne passe, je vais passer une bonne journée".

Ma participation à Miss France

Comme à mon habitude, j’aime oser et me lancer des défis. Aujourd’hui, on peut dire que je m’en suis lancée un de taille ! J’ai cumulé 3 écharpes dans la même année et me voilà au concours Miss France… Vivre une telle aventure va forcément me faire grandir et me permettre de faire de magnifiques rencontres.

Ma cause de cœur

J’en ai plusieurs. Étant marraine du Téléthon Rhône Nord ainsi que de l’association Rackiel Challenge, je soutiens les personnes en situation de handicap. De plus, ma maman et ma grand-mère ayant été touchées par un cancer du sein, je connais malheureusement très bien cette maladie et ses lourds traitements. C’est pour cela que je soutiens le combat des femmes touchées par le cancer.

Ma Miss France favorite

La Miss France qui m’inspire le plus est Marine Lorphelin. Elle est très simple et accessible. J’admire sa persévérance, elle a su reprendre ses études de médecine après son règne.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Être submergée par le stress et oublier les chorégraphies. Mais j’essaie de ne pas y penser pour profiter de cette belle soirée… qui sera forcément inoubliable !