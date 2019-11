Miss France 2020 : la dernière journée des candidates à Tahiti

Les 30 Miss régionales candidates au titre de Miss France se préparent à rejoindre Marseille pour terminer leur préparation. Pour leur dernière journée à Tahiti, elles ont travaillé leur démarche et ont reçu d'ultimes conseils pour être fin prêtes le jour de l'élection. Mais elles en ont aussi profité pour se détendre. Au programme : rencontre avec les raies et les requins et cours de danse tahitienne.