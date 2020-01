Miss France 2020 : retour triomphal pour Clémence Botino en Guadeloupe

C'était un retour très attendu. Ce lundi 13 janvier, Clémence Botino, Miss France 2020, et Ophély Mezino, première dauphine de Miss Monde et Miss Guadeloupe 2018 ont atterri à l'aéroport de Pointe-à-Pitre dans une ambiance de folie. Les deux jeunes femmes ont été accueillies en grandes pompes à leur descente d'avion par leurs familles, leurs amis et quelques officiels. Comme l'a rapporté l'AFP, François Ladrezeau, candidat à "The Voice" en 2019, était là aussi avec son gros "ka", le tambour traditionnel.

"Merci d'avoir cru en moi" a lancé aux médias locaux Clémence Botino pour qui la "Guadeloupe unie le 14 décembre" a permis son élection. "Pour aller loin, il faut gagner chez soi et cela n'a pas de prix", a également déclaré la miss devant un public conquis, en remerciant sa famille. "Profitez de votre famille, c'est un lien dont on a besoin", a-t-elle rappelé. "Devant toute l'émotion et l'amour que vous me donnez, j'ai oublié le discours que j'avais préparé", a réagi quant à elle Ophély Mezino qui a célébré la "beauté des femmes guadeloupéennes". Durant plusieurs jours, les deux femmes sillonneront les routes de la Guadeloupe et rencontreront les élus et des personnalités de l'île.