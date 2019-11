VIDÉO - Miss France 2020 : les 30 candidates s'invitent sur le plateau du 13H

Quelques heures plus tôt, elles effectuaient leurs premiers pas sur un podium de mode en défilant lors de la conférence de presse de présentation de cette nouvelle promotion. Entre séances photos et interviews, le plus dur commence pour les jeunes femmes qui entament leur mois de préparation par une dizaine de jours à Tahiti, sur les terres de Miss France 2019 Vaimalama Chaves.