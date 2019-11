Miss France 2020 - "Mon rêve ? Devenir pilote d'avion de chasse" : l'interview décalée d'Andréa Galland, Miss Poitou-Charentes

Qui succédera à Vaimalama Chaves ? Avant la diffusion des traditionnels portraits le soir de l'élection de Miss France 2020 qui se tiendra le samedi 14 décembre à Marseille, LCI vous propose de faire plus ample connaissance avec les 30 reines de beauté régionales. Chaque Miss a répondu à un portrait chinois quelque peu remanié, dévoilant ses goûts musicaux, ses petites manies, ses pires craintes le soir de l’élection ou encore sa devise dans la vie. Voici les réponses d'Andréa Galland, Miss Poitou-Charentes.

"Les rois du monde" de la comédie musicale "Roméo et Juliette".

"Game of Thrones".

Mon petit truc en plus

Mon produit local indispensable

Du savon au lait d’ânesse pour le soin de ma peau.

Mon job de rêve

Pilote d’avion de chasse.

Ma participation à Miss France

Autant par opportunité que par amour de l’emblème. Ce que j’en attends ? Une nouvelle écharpe pour l’hiver.

Ma cause de cœur

La parité homme/femme, et non l’égalité homme/femme. Pour moi, la femme et l’homme sont deux êtres bien distincts, avec des qualités propres à chacun. Ils ne peuvent donc pas être égaux. En revanche, la parité homme/femme est très importante à mes yeux. Notre société a su évoluer sur beaucoup de points mais pas suffisamment sur ce sujet.

Ma Miss France favorite

Sylvie Tellier pour la femme qu’elle incarne et mon début de parcours similaire.

Ma pire crainte le soir de l’élection

Ne pas être dans le Van aux côtés de Sylvie Tellier.