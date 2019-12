VIDÉO - Son retour triomphal à Tahiti, sa hantise des talons aiguilles... Vaimalama Chaves fait le bilan de son règne

Ce geste, elle l'a répété lors des 30 élections régionales auxquelles elle a participé avec ses dauphines. Quand on lui demande de rassembler ses meilleurs souvenirs des douze derniers mois, elle parle de la tournée en régions avec ses amies Miss comme du plus émouvant.

On aura un peu de mal à le cacher. Oui, Vaimalama Chaves va beaucoup nous manquer. Elle nous a d'emblée séduits avec son franc-parler et son caractère bien affirmé. Des traits qu'elle n'a fait que renforcer pendant toute son année de Miss France, malgré la présence permanente de caméras à ses côtés. La Tahitienne, qui vient de fêter ses 25 ans, s'est arrêtée devant la nôtre quelques minutes après avoir dévoilé la couronne qu'elle posera sur la tête de Miss France 2020 .

Avoir la mémoire sélective c’est pas mal et apparemment je l’ai depuis longtemps

Avoir la mémoire sélective c’est pas mal et apparemment je l’ai depuis longtemps - Vaimalama Chaves

Son année ? "Elle était géniale", selon l'apprentie chanteuse qui a sorti son premier album ce vendredi 6 décembre. "Il faut surtout apprendre à prendre du recul par rapport à tout ce qu’on vit parce qu’évidemment il n’y a pas que des belles choses. Mais il n’y a pas que des mauvaises choses. Il faut savoir utiliser sa mémoire pour ne se souvenir que des bonnes choses", nous explique une Miss plus philosophe qu'à l'accoutumée. Mais pas moins taquine. "Avoir la mémoire sélective c’est pas mal et apparemment je l’ai depuis longtemps", s'amuse Vaimalama Chaves qui se montre plus prolixe sur certains souvenirs que sur d'autres. Il lui reste encore une semaine pour s'en créer de nouveaux avant de céder sa place à la prochaine reine de beauté des Français.