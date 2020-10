Miss France 2021 : dans les coulisses de l'élection de Miss Côte d'Azur

La Côte d'Azur a élu sa représentante au concours de Miss France vendredi. Il s'agit de Lara Gautier, une étudiante en marketing. Avec ce titre, la jeune femme de 22 ans s'approche encore un peu plus de son rêve : devenir Miss France. Dans la région, elles étaient seize à concourir pour cette nouvelle édition.



Les répétitions ont été intenses. Les candidates n'ont eu que deux jours pour apprendre les chorégraphies. Elles les ont réalisées devant un public de 700 personnes. En cette période de coronavirus, toutes ont été testées négatives. Ce qui leur a permis d'ôter le masque pour les représentations publiques ainsi que pour les petites séances de maquillage et de coiffure.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 26/10/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 26 octobre 2020 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.