VIDÉO - "À bientôt James, et bon courage" : il y a un mois, le message touchant de Charles Aznavour à LeBron James

Le talent de Charles Aznavour a dépassé largement les frontières de la France. Pendant l'été, LeBron James avait dévoilé son goût pour les chansons de l'interprète de "La Bohème". L'ailier des Los Angeles Lakers avait partagé sur Instagram sa playlist matinale en de courtes vidéos avec, en bande sonore, "Sa jeunesse" et "Ma fille", deux titres du répertoire de l'artiste franco-arménien, disparu ce lundi 1er octobre à l'âge de 94 ans après 70 ans d'une carrière riche de 1200 chansons, d'une soixantaine de films et de multiples récompenses. "Si paisible et élégant", résumait en deux mots la star américaine de la NBA dans sa story.