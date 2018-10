Disparition d'Aznavour : en pleurs, Amel Bent adresse un dernier au revoir à son "mentor"

"Je viens d’apprendre le décès de mon père, de mon grand-père, de l’artiste de ma vie". Alors qu'elle se trouve ce lundi à Varsovie, en Pologne, Amel Bent a appris avec une très grande émotion la mort de son idole, Charles Aznavour. Le visage tourmenté et les yeux emplis de larmes, la chanteuse a entrepris de lui adresser un dernier au revoir dans une vidéo publiée sur Instagram. "Vous imaginez certainement comment je me sens, là, tout de suite, dit-elle en reniflant. C’est très dur, c’est quelqu’un que j’aime". La voix secouée de sanglots, la chanteuse adresse ensuite une pensée à la famille et aux enfants du chanteur, avant de lui souhaiter "un bon voyage".





Grande admiratrice d'Aznavour, la nouvelle coach de The Voice Kids l’avait rencontré il y a quelques jours à l’occasion de l’enregistrement de l’émission C à Vous, sur France 5. Car, alors qu'elle prépare un nouvel album, Amel Bent a rédigé un titre en l’honneur de l’interprète de "For Me Formidable". De passage à Paris, il avait accepté de la rencontrer pour découvrir cette chanson. Amel Bent avait à cette occasion publié, toujours sur Instagram, une photo à ses côtés avec la légende "MENTOR".