Jean Abitbol, médecin de Charles Aznavour : "C’était un Molière, à 94 ans, il voulait mourir sur scène"

Il était le médecin, mais aussi l’ami de Charles Aznavour depuis plus de 30 ans. Jean Abitbol, oto-rhino-laryngologue également connu pour avoir soigné Johnny Hallyday ou Céline Dion, a réagi à l'annonce de la mort du chanteur, ce lundi après-midi sur LCI. C'était "un artiste remarquable" et "un monsieur qui m'a toujours impressionné", a-t-il expliqué, avant de revenir sur sa santé de fer et l'énergie déployée tout au long de sa vie par l'auteur de "Je m'voyais déjà" : "Il était en pleine force de l'âge car pour lui, la musique n'avait pas d'âge. C'était un Molière, à 94 ans, il voulait mourir sur scène. Et c'est un peu ce qu'il a fait."