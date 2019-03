Mort de Keith Flint, l'emblématique chanteur du groupe Prodigy, à l'âge de 49 ans

Personnage charismatique au look démoniaque, avec cheveux hérissés, ses piercing et tatouages qui faisaient peur aux enfants, Keith Flint avait frappé les esprits avec son interprétation du titre Firestarter, en 1996. Mixant des éléments punks et de music dance, il avait contribué à faire de The Prodigy l'un des groupes les plus influents de la scène rave underground après la sortie de l'album The Fat Of The Land, en 1997, qui contient notamment le hit controversé Smack My Bitch Up.