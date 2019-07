Mort de l’acteur américain Rip Torn, alias Z dans "Men in Black"

C’était une star de l’humour en Amérique. Mais pas seulement. Le comédien texan Rip Torn est mort ce mardi à l’âge de 88 ans. Outre-Atlantique, il avait été rendu célèbre par son rôle de producteur dans la sitcom "The Larry Sanders Show", de 1992 à 1998, aux côtés de Garry Shandling, avec à la clé un Emmy Award.





Au générique de nombreuses séries à partir de la fin des années 1950, il avait débuté au cinéma dans Le roi des rois, de Nicholas Ray, en 1961. En 1976, il donne la réplique à David Bowie dans L’homme qui venait d’ailleurs de Nicolas Roeg, avant de décrocher une nomination à l’Oscar du second rôle pour le drame Marjorie de Martin Ritt, en 1982.





En 1997, Barry Sonenfeld lui confie le rôle de Z dans Men in Black, la comédie fantastique avec Will Smith et Tommy Lee Jones, méga-hit mondial avec près de 590 millions de dollars de recettes. Un personnage qu’il retrouve dans le deuxième épisode, en 1997.