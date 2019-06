Mort de Billy Drago, méchant incontournable du cinéma américain ("Les Incorruptibles", "Charmed"...)

Deux ans plus tard, Brian De Palma lui propose d’interpréter le gangster Frank Nitti, le célèbre lieutenant d’Al Capone dans "Les Incorruptibles", aux côtés de Robert De Niro, Kevin Costner et Sean Connery. Visage émacié, regard trouble, Billy Drago va devenir un second rôle très prisé du cinéma du genre, à défaut de s’imposer en tête d’affiche.