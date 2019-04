Mort de l'acteur Jean-Pierre Marielle à l'âge de 87 ans : une grande voix s'est éteinte

Cinémathèque hexagonale à lui tout seul, incarnation d'une France populaire, Jean-Pierre Marielle, avec sa voix caverneuse et gouailleuse, a joué dans plus de cent films, comiques et tragiques, d'auteur et grand public, et d'innombrables pièces et téléfilms. De grande taille, larges épaules, moustache fournie, barbe poivre et sel, regard ironique, narquois, il aimait bien jouer les sales bonhommes, les beaufs bêtes et méchants, cyniques : "pour un acteur, ce n'est pas très intéressant de jouer un type sympa. L'instabilité, le trouble sont beaucoup plus riches".