VIDEO - Mort de la réalisatrice Agnès Varda, icône de la Nouvelle Vague, à l'âge de 90 ans

C'est une figure incontournable du cinéma français qui s'en va. "La réalisatrice et artiste Agnès Varda est décédée chez elle dans la nuit du jeudi des suites d'un cancer. Sa famille et ses proches l'entouraient", annoncent ces derniers dans un communiqué. Elle avait 90 ans. "Elle est décédée cette nuit", a confirmé à l'AFP Cécilia Rose de Tamaris productions, productrice de ses films depuis 17 ans. "Elle devait inaugurer ce soir une exposition à Chaumont-sur-Loire qui s'ouvrira donc sans elle", a-t-elle ajouté.





Née en Belgique d'un père grec et d'une mère française, la seule représentante féminine de la Nouvelle Vague était l'auteure de nombreux longs-métrages comme "Cléo de 5 à 7" (1962), "Sans toit ni loi" (1985), Lion d'Or à la Mostra de Venise, "Jacquot de Nantes" (1991), "Les Glaneurs et les Glaneuses" (2000), "Les Plages d'Agnès" (2009), César du meilleur documentaire, et plus récemment "Visages, villages" (2017), avec le plasticien JR.