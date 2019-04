Mort de Mabô Kouyaté : l'hommage de Richard Berry et Jules Sitruk au jeune acteur

On le verra ensuite en 2011 dans le téléfilm "Toussaint Louverture", sur France 2, dans le long-métrage "Tour de France" de Rachid Djaïdani avec Gérard Depardieu, présenté au Festival de cannes en 2016, dans la série "Munch" avec Isabelle Nanty sur TF1 en 2017 et dans les séries policières à succès "Engrenages" (Canal+) et "Section de recherches" (TF1) en 2017 et 2018. Mabô Kouyaté était également mannequin pour Benetton et Afflelou.