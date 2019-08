Mort de Michel Aumont, l'acteur du "Placard" ou de "Palais royal", à l’âge de 82 ans

DISPARITION - Le comédien de théâtre et de cinéma Michel Aumont est décédé mercredi à l'âge de 82 ans. Il s'était notamment fait remarquer dans "Courage fuyons" d’Yves Robert et "Un dimanche à la campagne" de Bertrand Tavernier, ou plus récemment dans des comédies populaires comme "Le Placard" de Francis Veber et "Palais royal !" de Valérie Lemercier.