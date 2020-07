VIDÉO - Zizi Jeanmaire a tiré sa révérence : retour sur une carrière dense

Avec son style et son talent ébouriffants, Zizi Jeanmaire a fait bouger les lignes entre danse classique et music-hall dans les années 50. En 1961, son audace et sa grâce séduisent le grand public, fan de son "Truc en plumes". Elle connaîtra une carrière d'une longévité remarquable, qui la mènera de l'Opéra de Paris à Broadway, puis Hollywood. A ses côtés toujours, Roland Petit, son chorégraphe et mari. Le JT de TF1 retrace son parcours dans la vidéo ci-dessus.