VIDEO - "Les vies noires ont toujours compté" : le discours poignant de John Boyega, le héros de "Star Wars"

Héros de la dernière trilogie Star Wars, où il est interprète le Stormtrooper rebelle Finn, le comédien a encouragé les manifestants à ne plus se taire face aux discriminations. "Les vies noires ont toujours compté. Nous avons toujours été importants. Nous avons toujours représenté quelque chose. Et maintenant il est temps. Je ne vais plus attendre", a-t-il soutenu, mégaphone à la main.

"J’ai 28 ans, je suis né et j’ai grandi dans ce pays. Et je sais que chaque personne noire se rappelle de la première fois où on lui a rappelé qu’elle était noire", a constaté le jeune homme dont la colère a fait le tour des réseaux sociaux en quelques heures. Parmi les personnalités qui l'ont salué, on trouve ni plus ni moins que Mark Hamill, l'inoubliable interprète de Luke Skywalker qui a tweeté : "Je n'ai jamais été aussi fier de toi, John".