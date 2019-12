Angèle se confie sur sa vie, sa génération et son succès fulgurant

En remplissant trois fois Bercy pour des concerts prévus en février 2020, Angèle a prouvé qu'elle était l'une des artistes de 2019 et qu'elle continuera sur sa lancée. Ce qui fait son succès, c'est son style musical mélangeant la pop au hip-hop, ainsi que les textes qu'elle écrit et interprète à sa façon, avec un sens remarqué de l'autodérision. Alors, comment vit-elle un tel succès ?



