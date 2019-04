VIDÉO - Nabilla se confie sur sa future maternité : "C'est le plus grand défi"

A Londres, Nabilla profite d'une relative tranquillité et mène une vie bien loin des paillettes de la téléréalité. "On est des gens simples, normaux et anonymes. Ça permet aussi de garder les pieds sur terre. Je suis bien accrochée même", insiste-t-elle. Mais le congé maternité n'est pas pour tout de suite. Star des réseaux sociaux, où elle est suivie par 3,9 millions de personnes rien que sur Instagram, elle a fait du placement de produits l'une de ses activités les plus rentables. "Ça représente plus de 60% de mes revenus et de ma vie", explique-t-elle. Ce samedi 13 avril, alors que TF1 diffusait le reportage qui lui était consacrée, elle enchaînait les posts depuis la Californie où elle assistait au festival de Coachella.