VIDÉO - Quel rang pour le fils de Meghan et Harry ? Voici l'ordre de succession des 20 héritiers d'Elizabeth II

D'autres règles ont changé depuis quatre ans : une personne mariée à une personne de confession catholique n'est plus exclue de l'ordre de succession, et par ailleurs, le consentement du souverain à un mariage n'est requis que pour les six premières personnes dans l'ordre de succession. Rappelons qu'Édouard VIII provoqua une crise constitutionnelle en demandant en mariage la mondaine américaine Wallis Simpson, qui avait divorcé de son premier époux et était en instance de divorce d'avec le second. Le souverain abdiqua et le trône revint à son frère, George VI, père de l'actuelle reine.





Selon tous ces commandements, c'est donc sans contestation le Prince Charles, fils aîné de la reine Elizabeth II et du prince Philip, duc d'Édimbourg, qui est le premier héritier du trône. Il est suivi par son fils aîné William, duc de Cambridge, et son petit fils George. Le bébé du prince Harry et de Meghan Markle, lui, n'a aucune chance de monter un jour sur le trône puisque que l'enfant n'est que septième dans l'ordre d'accession au trône. D'autant que les enfants de Kate et William sont à leur tour susceptibles d'avoir des enfants, ce qui ferait reculer leur cousin encore plus loin dans l'ordre de succession.