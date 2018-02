VIDÉO - Neymar fête ses 26 ans en grandes pompes, avec les joueurs du PSG, Ronaldo, le président du Brésil et... Eric Judor

L'ensemble de l'équipe parisienne avait fait le déplacement, dont le président Nasser Al-Khelaïfi et l'Uruguayen Edinson Cavani, habituellement distant des mondanités et qu'on disait en froid avec Neymar. Hatem Ben Arfa, Thiago Silva, Marquinhos, Dani Alves, Thomas Meunier ou encore Layvin Kurzawa ont dansé aux côtés de la légende brésilienne Ronaldo et du jeune attaquant de Manchester City, Gabriel Jesus. Parmi les invités "surprises" ? Le milieu de l'OM Luiz Gustavo, DJ Snake et les humoristes Malik Benthala et Eric Judor. Même le président brésilien, Michel Temer, en plein marasme lié à un scandale de corruption, avait été convié.