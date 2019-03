Nicolas Cage demande le divorce quatre jours après son mariage

Nicolas Cage pourra se consoler avec les huit projets à venir au cinéma - même si la plupart ne semblent pas franchement réjouissants, entre un film apocalyptique centré sur la destruction d'une ville par une météorite ("Color Out of Space") et un autre dans lequel un jeune père accusé de meurtre doit prouver son innocence ("Grand Isle"). Il pourra aussi toujours se dire qu'il a fait mieux que Drew Barrymore, qui a divorcé après 29 jours de mariage en 1994. Mais pas autant que Britney Spears, qui avait déjà fait annuler le sien au bout de 55 heures seulement en 2004.